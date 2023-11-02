Мультимедийное шоу с видами Пскова протестировали на новом фонтане на Четырёх углах

11:32, 02 ноября 2023, ПАИ

Мультимедийное шоу с видами Пскова протестировали на новом фонтане на Четырёх углах. Видеозаписи опубликовал Наиль Исхаков в соцсети «ВКонтакте», пишет «Псковская правда».

На фонтане установлено специальное оборудование, которое создает большой водяной экран. На него можно транслировать любые кадры. При тестировании, например, были использованы городские виды.

Также фонтан оборудован технологиями для показа лазерного шоу.

Для строительства светомузыкального фонтана на территории сквера 60-летия октября (сквер Искусств на 4-х углах) в Псков приехали специалисты компании «Аква Бренд» из Казани. Работы на объекте начались 15 июля.

В ноябре фонтан будут тестировать, затем его законсервируют до весны. Тогда уберут и установленное вокруг ограждение.