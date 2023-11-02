Скончался псковский ветеран Виктор Воробьёв

12:36, 02 ноября 2023, ПАИ

На 96-м году жизни скоропостижно скончался ветеран труда, член КПРФ Виктор Воробьёв. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении КПРФ.

Сообщается, что до последних дней Виктор Воробьёв участвовал в общественно-политической жизни партийного отделения КПРФ, был активным борцом партии, часто выступал перед молодым поколением в образовательных учреждениях.

«Псковский обком КПРФ выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о нашем товарище Воробьёве Викторе Илларионовиче – смелом коммунисте, неутомимом борце за права трудового народа, умном и добром человеке – навсегда останется в наших сердцах», – отметили в пресс-службе партии.

Виктор Воробьёв родился 15 февраля 1928 года в деревне Сосонки Конышевского района Курской области. Трудовую деятельность Виктор Илларионович начал в 1951 году учителем средней школы № 4 в городе Опочке. С 1969 по 1976 год – секретарь Себежского РК КПСС. С 1976 года возглавлял Псковский областной комитет профсоюзов работников автомобильного транспорта. С 1988 года работал начальником отдела кадров в Псковском областном объединении «Псковавтодор». В 1991 году возглавлял Псковский городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Награждён орденом СССР «Знак Почета» и медалью «Ветеран труда», почётной грамотой администрации Псковской области. Ему присвоено звание «Заслуженный работник транспорта РФ». Виктор Воробьёв являлся членом КПРФ с 1957 года. Неоднократно избирался членом областного комитета КПРФ. Награждён высшими наградами ЦК КПРФ орденами «За заслуги перед партией» и «Партийная доблесть» и многими юбилейными медалями.