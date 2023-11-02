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Происшествия

Стали известны подробности ДТП на перекрёстке Рижского и Петровской в Пскове

Стали известны подробности ДТП, которое произошло у дома № 16 на улице Петровской в Пскове сегодня, 2 ноября, пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Фото здесь и далее: ПАИ

На месте столкнулись автомобили Citroen и Renault Logan, которые двигались по улице Петровской в сторону Рижского проспекта.

Renault двигался по левой полосе, Citroen – по правой. При движении у последнего автомобиля возникла помеха. Не убедившись в безопасности манёвра при перестроении, водитель совершил столкновение с Renault, который от удара вылетел на тротуар и наехал на двух пешеходов – 31-летнюю женщину и четырёхлетнего мальчика. Кроме того, этот же автомобиль протаранил дорожный знак со светофором. 

Пешеходов госпитализировали в больницу. У водителя Renault выявили алкогольное опьянение.

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