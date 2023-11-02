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Общество

Наталья Фёдорова проконтролировала строительство станции очистки питьевой воды в Родине

Строительство модульной станции очистки питьевой воды продолжается в деревне Родина Псковского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Строительство станции очистки воды продолжается в Псковском районе. Фото здесь и далее: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

На данный момент специалисты выполнили монтаж модуля станции, произвели крепление сэндвич-панелей к металлическому каркасу, а также завершили монтаж кровли.

«Все оборудование станции доставлено на склад и будет установлено после заливки железобетонного пола с армированием и утеплением по периметру. Параллельно с данными работами завершается укладка трубопроводов канализации и водопровода – выполняется трамбование обратной засыпки траншей после укладки трубопроводов», – отметила Наталья Фёдорова.  

Кроме того, технический надзор Росстройконтроля осуществляет поэтапную приёмку фактически выполненных объемов работ. «Работы выполняются в соответствии с действующими техническими регламентами и разработанным проектным решением. С подрядчиком обговорили вопрос соблюдения сроков и необходимость не сбавлять взятый темп», – заверила глава района.

Строительство модульной станции очистки питьевой воды в деревне Родина Псковского района производится в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» на 2022-2023 годы.

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