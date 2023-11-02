Микроавтобус врезался в фуру на трассе Санкт-Петербург – Псков

13:15, 02 ноября 2023, ПАИ

Фура и микроавтобус столкнулись на трассе Санкт-Петербург – Псков – Невель в Стругокрасненском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





33-летний водитель фуры DAF с полуприцепом при совершении обгона не уступил дорогу водителю микроавтобуса Mercedes-Benz под управлением 30-летнего водителя, который совершал обгон в попутном направлении. В результате автомобили столкнулись.

Водители в ДТП не пострадали.

На месте работали сотрудники ГИБДД, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.