Худрук Псковского русского народного хора Ирина Фёдорова станет гостьей программы «Минкульт»

13:23, 02 ноября 2023, ПАИ

Художественный руководитель и главный балетмейстер Псковского русского народного хора, заслуженный деятель культуры и «Душа земли Псковской» Ирина Фёдорова станет гостьей программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 2 ноября, в 14:00.

Какими уникальными достижениями гордится Псковский русский народный хор? Возможно ли увидеть народный хор, например, в клубе «Тир»? Как в пляске отражается характер псковичей? Как русские народные коллективы принимают за рубежом? Что объединяет 80 участников коллектива?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».