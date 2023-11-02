Два человека пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе

13:56, 02 ноября 2023, ПАИ

Два человека пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

ДТП произошло на 225-м километре дороги Санкт Петербург – Невель. 24-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2114. Он не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Водителя и пассажира автомобиля госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.