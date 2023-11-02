У псковичей остался месяц на уплату налогов на имущество

15:16, 02 ноября 2023, ПАИ

Месяц остаётся у налогоплательщиков Псковской области, чтобы уплатить имущественные налоги за 2022 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС России.

До окончания срока уплаты имущественных налогов за 2022 год остаётся четыре недели. 1 декабря 2023 года – последний день, когда можно заплатить налог за квартиру, земельный участок и автомобиль.

Имущественные налоги уплачивает каждый гражданин России, который владеет участком земли, жилым домом, квартирой или комнатой и другой недвижимостью, а также транспортными средствами, включая яхты, катера и снегоходы.

На данный момент поступления по имущественным налогам физических лиц за 2022 год в Псковской области уже составили более 600 миллионов рублей.

Если налогоплательщик не заплатит указанные налоги вовремя, то уже со следующего дня (с 2 декабря 2023 года) налоговая задолженность будет расти ежедневно за счёт начисления пеней.

В том случае, если гражданин до настоящего времени не получил налоговое уведомление или у него возникли какие-либо вопросы по начисленным платежам, следует оперативно обратиться в налоговые органы по телефону единого контакт-центра: 8-800-222-2222, а также направить соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России».

Произвести уплату имущественных налогов за 2022 год можно любым удобным способом:

онлайн из интернет-сервисов «Личный кабинет для физических лиц» или «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru), воспользовавшись функцией «Пополнить ЕНС»;

с помощью своего смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

в ближайшем отделении (или терминал) банка или «Почты России»;

через отделения МФЦ.

В пресс-службе также отметили, что налоговые уведомления не направлялись, если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие установленные законодательством основания, которые полностью освобождают гражданина от уплаты налога и если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей.