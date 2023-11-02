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Общество

Предсказания и искусственный интеллект: интерактив ждёт посетителей стенда Псковской области на выставке «Россия»

Интерактивную программу представят для посетителей стенда Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Интерактив ждёт посетителей стенда Псковской области на выставке на ВДНХ. Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Посетители смогут поучаствовать в интерактиве «Где здесь Псков?». Гостям стенда будут предложены четыре картинки, на которых изображены различные места. Необходимо отгадать, на которой из них изображена Псковская область.

Кроме того, все желающие смогут ответить на вопросы викторины о Псковской области и узнать о её истории, природе, достопримечательностях и проверить свои знания о регионе.

Также будет интерактивная карта без определения регионов, на которой нужно будет найти Псковскую область и отметить её местоположение.

Каждый посетитель сможет вытащить предсказание, которое откроет тайну, когда гость стенда отправится в Псковскую область и какую локацию региона он посетит.

В интерактиве «Картинки с выставки» будет задействован искусственный интеллект. Сначала гости прослушают мини-лекцию о русских композиторах, связанных с Псковской областью, и фрагменты их произведений, затем зрителей попросят описать свои эмоции от услышанной музыки, чтобы загрузить в нейросеть. В итоге участники интерактива получат печатный вариант сгенерированного изображения, описывающее произведение.

Также гости стенда смогут сыграть в псковские настольные деревянные игры.

Интерактивную программу подготовил комитет по культуре Псковской области.

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