Пскович украл мотопилу и продал её первому встречному

17:11, 02 ноября 2023, ПАИ

Житель Пскова украл в магазине мотопилу и продал её прохожему. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Так, 12 августа ранее судимый 47-летний пскович ждал автобус из Пскова до Опочки и у него было свободное время. Он решил зайти в магазин, покупать он там ничего не собирался, так как денег у него не было. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он взял со стеллажа мотопилу, накрыл своей курткой и ушёл из магазина.

На улице он продал мотопилу проходящему мимо незнакомому мужчине.

Материальный ущерб составил более 16 тысяч рублей.

Пскович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения.