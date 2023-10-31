Благоустройство нового фонтана на Четырёх углах в Пскове завершат в ноябре

22:13, 31 октября 2023, ПАИ

Благоустройство нового мультимедийного фонтана в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове завершат в ноябре, доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову глава города Борис Елкин сегодня, 31 октября, во время встречи. Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале.

По словам главы Пскова, фонтан готов, осталось только его благоустроить. Работы в этом направлении начались, подрядчик уже завозит материалы. «Погода хорошая. Думаю, что за ноябрь мы всё доделаем, чтобы к следующему сезону не надо было ничего делать, только включить рубильник и запустить фонтан», – отметил он.

Борис Елкин также подчеркнул, что на зиму фонтан останется под забором и под камерами видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что фонтан запустили в тестовом режиме.

Фонтан в сквере имени 60-летия Октября будет оснащён видеопроекторами и системой проецирования изображения на воду.

Концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».