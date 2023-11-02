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Общество

Продажи новых автомобилей в РФ выросли на 56%

Продажи новых автомобилей в России в январе - октябре 2023 года выросли на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 1,04 млн штук, говорится в сообщении Минпромторга РФ со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора электронных ПТС). Об этом пишет ТАСС.

«По итогам января - октября 2023 года на территории Российской Федерации реализовано 1,041 млн 612 тыс. новых автомобилей (до трех лет), что на 56% больше показателей аналогичного периода прошлого года (667,738 тыс. штук). Половину в этом объеме составляют автомобили отечественного производства», - отмечается в сообщении.

Непосредственно в октябре в России продано 135,7 тыс. новых транспортных средств. Из них 111,3 тыс. легковых авто (+2% к сентябрю), 10,6 тыс. легких коммерческих автомобилей (+13%), 12,7 тыс. грузовиков (-5%) и 1,2 тыс. автобусов (+20%).

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