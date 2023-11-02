Россиянину восстановили череп с помощью 3D-технологий

21:18, 02 ноября 2023, ПАИ

Сложнейшую операцию провели тюменские врачи жителю Ханты-Мансийского автономного округа, которому упавшим деревом раздробило кости черепа. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «МегаТюмень».

Молодой мужчина получил травму черепа, когда на него упало дерево. Врачи спасли ему жизнь, но полгода пострадавший проходил с объёмной вмятиной в черепе.

Для него создали специальный имплант на 3D-принтере и провели операцию по его установке.

«Я ничего не помню, провёл около трёх недель в коме, а когда окреп, начал искать возможность, как исправить дефект головы. В центр нейрохирургии в Тюмень приехал после попыток получить помощь в других больницах. Сейчас смотрю на себя в зеркало и не нарадуюсь, всё очень аккуратно сделали врачи, спасибо огромное», – рассказал пациент.