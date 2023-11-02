Россиянину восстановили череп с помощью 3D-технологий
Сложнейшую операцию провели тюменские врачи жителю Ханты-Мансийского автономного округа, которому упавшим деревом раздробило кости черепа. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «МегаТюмень».
Молодой мужчина получил травму черепа, когда на него упало дерево. Врачи спасли ему жизнь, но полгода пострадавший проходил с объёмной вмятиной в черепе.
Для него создали специальный имплант на 3D-принтере и провели операцию по его установке.
«Я ничего не помню, провёл около трёх недель в коме, а когда окреп, начал искать возможность, как исправить дефект головы. В центр нейрохирургии в Тюмень приехал после попыток получить помощь в других больницах. Сейчас смотрю на себя в зеркало и не нарадуюсь, всё очень аккуратно сделали врачи, спасибо огромное», – рассказал пациент.
Митрополит Арсений принял участие в заседании Патриаршего совета по культуре в Москве
Вкусно и классно: Сыровар из Псковской области пригласил россиян на выставку «Россия»
Михаил Ведерников провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Псковской области
Журналисты госмедиахолдинга Псковской области награждены всероссийской премией «Гордость нации – 2023»