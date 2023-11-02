Таможенники Ленобласти остановили на границе эстонца с нацистским крестом
Таможенники в Кингисеппе Ленинградской области остановили гражданина Эстонии с нацистским крестом, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ФТС России.
Эстонца на автомобиле остановили при попытке пересечения российской границы. Мужчина пытался вывести на родину незадекларированные нагрудный крест и награду времён Гражданской войны в России. Также у задержанного обнаружили документы немецкого военнослужащего 1942–1943 годов и знак отличия Первого Кубанского похода.
Награды изъяли и направили на экспертизу для определения их культурной ценности. В отношении нарушителя возбудили административное дело о недекларировании, сообщили в ведомстве.
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