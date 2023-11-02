Таможенники Ленобласти остановили на границе эстонца с нацистским крестом

22:01, 02 ноября 2023, ПАИ

Таможенники в Кингисеппе Ленинградской области остановили гражданина Эстонии с нацистским крестом, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ФТС России.

Эстонца на автомобиле остановили при попытке пересечения российской границы. Мужчина пытался вывести на родину незадекларированные нагрудный крест и награду времён Гражданской войны в России. Также у задержанного обнаружили документы немецкого военнослужащего 1942–1943 годов и знак отличия Первого Кубанского похода.

Награды изъяли и направили на экспертизу для определения их культурной ценности. В отношении нарушителя возбудили административное дело о недекларировании, сообщили в ведомстве.