Сейм Латвии принял закон о перерегистрации российских машин до 14 февраля

23:37, 02 ноября 2023, ПАИ

Сейм Латвии принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым машины с российскими номерами нужно перерегистрировать, иначе они будут конфискованы, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что это требование нужно выполнить до 14 февраля 2024 года. В противном случае автомобили конфискуют и передадут на Украину. Кроме того, за езду на российском транспортном средстве, не зарегистрированном в Латвии, могут оштрафовать на сумму от 750 до 2000 евро. Требования закона не коснутся автомобилей, используемых дипломатической и консульской службами.

В то же время предложение о запрете въезда в Латвию машин с белорусскими номерами парламент не поддержал.

Помимо Латвии, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.