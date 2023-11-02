Сейм Латвии принял закон о перерегистрации российских машин до 14 февраля
Сейм Латвии принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым машины с российскими номерами нужно перерегистрировать, иначе они будут конфискованы, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что это требование нужно выполнить до 14 февраля 2024 года. В противном случае автомобили конфискуют и передадут на Украину. Кроме того, за езду на российском транспортном средстве, не зарегистрированном в Латвии, могут оштрафовать на сумму от 750 до 2000 евро. Требования закона не коснутся автомобилей, используемых дипломатической и консульской службами.
В то же время предложение о запрете въезда в Латвию машин с белорусскими номерами парламент не поддержал.
Помимо Латвии, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.
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