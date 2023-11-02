Более тысячи человек в Финляндии попросили не закрывать русский класс
Более 1,2 тысячи человек подписали обращение к властям финского города Турку с просьбой не закрывать школьную программу углублённого изучения русского языка, приводит РИА Новости слова руководителя родительского комитета Екатерины Тяхкяпяя.
«Подписанты есть со всей Финляндии, более 1 200 подписей. Люди поддержали нас, и это замечательно», – сказала она.
Обращение передали в мэрию Турку, заместителю градоначальника Пийе Эло.
Проблема возникла в начале осени, когда до родителей единственного в Турку класса с углублённым изучением русского языка дошла информация о планах мэрии закрыть приём новых учеников. Все текущие классы закончат своё среднее образование и будут выпущены в девятом классе. Класс углублённого изучения русского языка существует в Турку уже 30 лет.
«Мы опасаемся, что закрытие класса будет дискриминационным и послужит сигналом для всего общества. Причины для закрытия класса нет. Так же как и нет исследования, как это повлияет на будущее. В Финляндии уже сейчас не хватает людей, которые владеют русским языком», – сказала Екатерина Тяхкяпяя.
На данный момент в мэрии города окончательного решения по данному вопросу не приняли.
Рядовая программа финской школы предполагает изучение родного языка, в том числе русского, в количестве минимум одного часа в неделю. В классе с углублённым изучением русского языка всё обучение велось на финском и на русском, отмечает РИА Новости.
Митрополит Арсений принял участие в заседании Патриаршего совета по культуре в Москве
Вкусно и классно: Сыровар из Псковской области пригласил россиян на выставку «Россия»
Михаил Ведерников провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Псковской области
Журналисты госмедиахолдинга Псковской области награждены всероссийской премией «Гордость нации – 2023»