Тёплая погода без осадков ожидается в Псковской области сегодня
Облачная погода с прояснениями без осадков ожидается в Псковской области 3 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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