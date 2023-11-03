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Общество

Тёплая погода без осадков ожидается в Псковской области сегодня

Облачная погода с прояснениями без осадков ожидается в Псковской области 3 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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