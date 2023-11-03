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Общество

Красивые сотрудницы и коты: почему псковичи выбрали своё место работы

Почему псковичи выбрали свою работу, выяснил сервис SuperJob.

90 % псковичей, принимая решения о выходе на работу, руководствуются исключительно логическими доводами: «Предварительно изучаю деятельность, рейтинги и месторасположение предприятия, обращаю внимание на отзывы бывших сотрудников о работодателе»; «Всегда выбор был осознанный».

Лишь с 7 % опрошенных случались ситуации, когда на их решение о трудоустройстве повлияли необычные факторы. «Некоторых соискателей буквально загипнотизировал голос рекрутера или непосредственного руководителя. Горожане порой без раздумья выходят на работу к землякам и тезкам, единоверцам, руководителям, родившимся с ними в один день. Иногда согласию на трудоустройство способствует архитектура здания или дизайн офиса», – отметили в сервисе.

Мужчины же иногда выходят на работу в компании, где много красивых сотрудниц. «Не обошлось и без котиков, – тот самый случай, когда собеседование свернуло не туда, но оказалось результативным: «Разговорились о кошках. У директора тоже оказался персидский кот, как и у меня», – приводит слова опрошенных SuperJob.

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