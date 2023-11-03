Андрей Турчак находится с рабочим визитом в Псковской области
Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак находится с рабочим визитом в Псковской области сегодня, 3 ноября, сообщает корреспондент ПАИ.
В правительстве Псковской области началось заседание регионального штаба по газификации, его проводит губернатор Михаил Ведерников, участие в нем принимает Андрей Турчак.
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