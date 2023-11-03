Андрей Турчак находится с рабочим визитом в Псковской области

10:15, 03 ноября 2023, ПАИ

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак находится с рабочим визитом в Псковской области сегодня, 3 ноября, сообщает корреспондент ПАИ.



В правительстве Псковской области началось заседание регионального штаба по газификации, его проводит губернатор Михаил Ведерников, участие в нем принимает Андрей Турчак.