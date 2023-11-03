За неуплату алиментов стружанин отправится на исправительные работы

12:42, 03 ноября 2023, ПАИ

Стругокрасненский районный суд приговорил местного жителя к исправительным работам в течение трёх месяцев за неуплату алиментов. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Судебным приказом мирового судьи с мужчины взыскали алименты на содержание ребёнка, но поскольку мужчина без уважительных причин не платил алименты в течение двух и более месяцев, то его подвергли наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ в виде десяти суток административного ареста.

Однако мужчина так и не начал выплачивать алименты. Кроме того, он официально не трудоустроился, не обращался в центр занятости населения и никакой материальной помощи на содержание несовершеннолетнего ребёнка не выделял. Впоследствии его задолженность по алиментам составила 30 489,44 рубля.

В суде мужчина свою вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном.

Мужчину признали виновным в совершении преступления и назначили ему наказание в виде трёх месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.