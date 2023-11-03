Женщина пострадала в ДТП на трассе в Великолукском районе

11:24, 03 ноября 2023, ПАИ

43-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, не справилась с управлением, в результате машина вылетела в кювет. ДТП произошло на седьмом километре трассы Великие Луки – Новосокольники в деревне Бабки Великолукского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадала водитель.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.