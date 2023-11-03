Женщина пострадала в ДТП на трассе в Великолукском районе
43-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, не справилась с управлением, в результате машина вылетела в кювет. ДТП произошло на седьмом километре трассы Великие Луки – Новосокольники в деревне Бабки Великолукского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадала водитель.
На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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