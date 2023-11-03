Движение транспорта на улице Генерала Маргелова ограничат в Пскове

13:01, 03 ноября 2023, ПАИ

Движение транспорта временно закроют по одной полосе проезжей части улицы Генерала Маргелова в Пскове в районе железнодорожного переезда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Движение закроют в связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда «5-й км станции Полковая» 7 и 8 ноября с 8:00 до 20:00.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.