Движение транспорта на улице Генерала Маргелова ограничат в Пскове
Движение транспорта временно закроют по одной полосе проезжей части улицы Генерала Маргелова в Пскове в районе железнодорожного переезда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Движение закроют в связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда «5-й км станции Полковая» 7 и 8 ноября с 8:00 до 20:00.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
03 ноября 2023
Великолукский врач – об объединении больниц: Отношения между нашими учреждениями выстроятся без проблем