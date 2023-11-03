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Происшествия

В Пскове мужчина пытался украсть в магазине спиртное

Сотрудники Росгвардии задержали псковича за попытку украсть алкоголь из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Около 10:00 2 ноября экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 30-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртное.

По факту хищения проводится проверка.

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