В Пскове мужчина пытался украсть в магазине спиртное
Сотрудники Росгвардии задержали псковича за попытку украсть алкоголь из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Около 10:00 2 ноября экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога».
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 30-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртное.
По факту хищения проводится проверка.
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