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Койки колопроктологии появятся в Великолукской межрайонной больнице

Специализированные койки появятся в Великолукской межрайонной больнице. Также будет решаться вопрос с трудоустройством в учреждение профильного специалиста. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной клинической больнице.

Койки колопроктологии появятся в Великолукской межрайонной больнице. Фото: Псковская областная клиническая больница

Специалисты НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих Минздрава России ознакомились с работой Псковской областной клинической больницы по профилю «колопроктология». Осмотрели отделения хирургии, гастроэнтерологии, эндоскопии.

«В больнице есть специализированные койки по нашему профилю, это реализовано не во всех регионах. Есть кадровый дефицит, но эта проблема присутствует практически везде. Готовы оказать необходимую методологическую помощь, проводить телемедицинские консультации», – отметил заместитель директора НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих Минздрава РФ Владимир Кашников.

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