Великолучане рассказали, какое значение для них имеет День народного единства
4 ноября отмечается День народного единства. Этот праздник был учреждён в честь событий 1612 года, когда ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским дало отпор иноземным захватчикам. Великолучане рассказали, что значит для них День народного единства. Об этом пишет Luki-News.
Вот такие ответы получили корреспонденты:
«Вы знаете, это очень серьёзно. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы»;
«Мы должны научиться уважать традиции разных народов, и тогда у нас будет настоящее национальное единство»;
«Единение народа, чтобы все жили в мире и согласии»;
«Когда выходишь на демонстрацию коллективом, когда все вместе, поднятие духа»;
«Это когда народ объединён определёнными идеями, целями. И в целом как-то думает во благо народа. Наверное, так»;
«Наверное, единение народа со своим правительством. Может быть, между собой»;
«Чтоб люди жили дружно, самое главное, в нашей стране»;
«Не знаю. Чтобы относились друг к другу нормально, как положено»;
«Когда все сплачиваются, когда проходят в городе мероприятия, направленные на этот счёт».
Кроме того, корреспондентам удалось узнать о планах великолучан на эти дни:
«На дачу поеду»;
«4-го я работаю»;
«Ну, съездить на природу, возможно. Сходить в кино»;
«Ну, значит, дома будем вместе с семьёй отмечать единение»;
«Отпущу сына с невесткой, останусь с внуками»;
«Мы пенсионеры, поэтому будем дома. Сын приехал, будем вместе. Может быть, дочь приедет»;
«С друзьями, в компании друзей, с родственниками. Так сказать, вспомнить былые времена».
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