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Великолучане рассказали, какое значение для них имеет День народного единства

4 ноября отмечается День народного единства. Этот праздник был учреждён в честь событий 1612 года, когда ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским дало отпор иноземным захватчикам. Великолучане рассказали, что значит для них День народного единства. Об этом пишет Luki-News.

Вот такие ответы получили корреспонденты:

«Вы знаете, это очень серьёзно. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы»;

«Мы должны научиться уважать традиции разных народов, и тогда у нас будет настоящее национальное единство»;

Великолучане рассказали, какое значение для них имеет День народного единства. Фото здесь и далее: Luki-News

«Единение народа, чтобы все жили в мире и согласии»;

«Когда выходишь на демонстрацию коллективом, когда все вместе, поднятие духа»;

«Это когда народ объединён определёнными идеями, целями. И в целом как-то думает во благо народа. Наверное, так»;

«Наверное, единение народа со своим правительством. Может быть, между собой»;

«Чтоб люди жили дружно, самое главное, в нашей стране»;

«Не знаю. Чтобы относились друг к другу нормально, как положено»;

«Когда все сплачиваются, когда проходят в городе мероприятия, направленные на этот счёт».

Кроме того, корреспондентам удалось узнать о планах великолучан на эти дни:

«На дачу поеду»;

«4-го я работаю»;

«Ну, съездить на природу, возможно. Сходить в кино»;

«Ну, значит, дома будем вместе с семьёй отмечать единение»;

«Отпущу сына с невесткой, останусь с внуками»;

«Мы пенсионеры, поэтому будем дома. Сын приехал, будем вместе. Может быть, дочь приедет»;

«С друзьями, в компании друзей, с родственниками. Так сказать, вспомнить былые времена».

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