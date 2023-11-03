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Общество

Псковская школа вокала продолжила свою работу в академическом направлении

Молодые представители академического вокала приняли участие в мастер-классах Школы вокала, которые прошли в малом зале Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Псковская школа вокала продолжила свою работу в академическом направлении. Фото здесь и далее: группа «Школа вокала. Псков, 2023» в соцсети «ВКонтакте»

Наставниками начинающих певцов стали лауреаты международных конкурсов вокалистов, солисты оперной труппы Мариинского театра Анастасия Калагина (сопрано) и Денис Беганский (бас-баритон), концертмейстер – лауреат международных конкурсов, концертмейстер Мариинского театра Василий Попов.

Также активными участниками мастер-классов Школы вокала стали студенты специальности «хоровое дирижирование» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и учащиеся детских музыкальных школ.

  • Молодые представители академического вокала приняли участие в мастер-классах «Школы вокала»
    Фото: «Школа вокала»
  • Молодые представители академического вокала приняли участие в мастер-классах «Школы вокала»
    Фото: «Школа вокала»
  • Молодые представители академического вокала приняли участие в мастер-классах «Школы вокала»
    Фото: «Школа вокала»
  • Молодые представители академического вокала приняли участие в мастер-классах «Школы вокала»
    Фото: «Школа вокала»
  • Молодые представители академического вокала приняли участие в мастер-классах «Школы вокала»
    Фото: «Школа вокала»
  • Молодые представители академического вокала приняли участие в мастер-классах «Школы вокала»
    Фото: «Школа вокала»
  • Молодые представители академического вокала приняли участие в мастер-классах «Школы вокала»
    Фото: «Школа вокала»
  • Молодые представители академического вокала приняли участие в мастер-классах «Школы вокала»
    Фото: «Школа вокала»

По традиции интенсивный практикум с вокалистами из Санкт-Петербурга завершился концертом, где каждый участник получил возможность продемонстрировать усвоенные им во время занятий рекомендации.

По словам студентов колледжа – участников проекта, консультации таких специалистов-практиков вокального искусства, как Анастасия Калагина и Денис Беганский, очень важны для профессионального становления начинающих певцов.

В мастер-классах Школы вокала смогли участвовать все желающие в возрасте от 17 до 35 лет. Проект реализовал Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова в партнёрстве с Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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