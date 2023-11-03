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Главврач Псковского областного противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин станет гостем программы «Анамнез»

Главный врач Псковского областного противотуберкулезного диспансера, врач-фтизиатр Сергей Богатин станет гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 3 ноября, в 14:00.

Главврач Псковского областного противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин станет гостем программы «Анамнез». Фото: ПАИ

Почему туберкулез – «хитрое заболевание»? Болеют ли только бедные? Можно ли подхватить палочку Коха на лестничной площадке? Болеют ли чахоткой домашние животные? Насколько эффективны современные методы лечения туберкулеза? Можно ли вылечиться сушеной медведкой или барсучьим жиром? Спасет ли нас БЦЖ (вакцина против туберкулёза, приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулёзной палочки)?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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