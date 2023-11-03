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Общество

100-летний юбилей отпраздновала жительница Гдова

Свой сотый день рождения отметила жительница Гдова Мария Поршнёва. Об этом пишет «Гдовская заря».

100-летний юбилей отпраздновала жительница Гдова. Фото: газета «Гдовская заря»

Пенсионерка отпраздновала юбилей в кругу друзей и близких. Письмо от президента России Владимира Путина имениннице вручила председатель районного совета ветеранов Вера Кабанова. Поздравления от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также от регионального комитета по социальной защите передала начальник территориального отдела Гдовского района Татьяна Ломакова. Добрые слова пожеланий прозвучали и от имени главы муниципалитета Алексея Васильева.

«Много испытаний выпало вам на жизненном пути, но вы с достоинством пережили каждое из них. Вы – настоящий пример не только для своей семьи, но и для подрастающего поколения земляков. Желаю вам крепкого здоровья, заботы родных и близких и, конечно же, мирных дней», – поздравила юбиляра Вера Кабанова.

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