График работы поликлиник в предстоящие праздничные дни рассказали псковичам

19:26, 03 ноября 2023, ПАИ

Стал известен график работы Псковской городской поликлиники в предстоящие праздничные дни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

С 4 по 6 ноября (выходные дни) поликлинические отделения будет работать по изменённому расписанию, 4 ноября – по графику нерабочего праздничного дня, с 9:00 до 14:00, 5 ноября – по графику воскресного дежурства, с 9:00 до 15:00, 6 ноября – по графику рабочей субботы, с 9:00 до 16:00.

Поликлиника № 1 (улица Кузнецкая, д. 19). Телефоны: 66-53-54 (регистратура), 66-53-57, 66-53-58 (вызов врача на дом).

Поликлиника № 2 (ул. Коммунальная, д. 23). Телефоны для записи: 56-78-15 (регистратура), 56-96-98 (вызов врача на дом).

Поликлиника № 3 (ул. Индустриальная, д. 8). Телефоны для записи: 53-33-88 (регистратура), 53-29-46 (вызов врача на дом).