В Бежаницком районе состоялись занятия отряда «Дружина»

20:01, 03 ноября 2023, ПАИ

Очередной семинар по повышению уровня профессиональных навыков членов отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» прошёл в Бежаницком районе сегодня, 3 ноября. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Занятие состоялось в актовом зале МО МВД России «Бежаницкий». Перед дружинниками Локнянского муниципального округа и Бежаницкого района выступили руководитель филиала Бежаницкого, Локнянского и Новоржевского районов АНО ПО «Дружина» Игорь Карасев, глава района Сергей Михеев, военный комиссар Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского районов Сергей Хабаров, а также начальник полиции Алексей Морозов. Они рассказали о том, где будет возможным применение сил и помощи членов «Дружины», в каких ситуациях и с кем они будут взаимодействовать.

В завершение мероприятия с активом «Дружины» было проведено практическое занятие по разборке и сборке оружия.

Желающие вступить в АНО ПО «Дружина» на данном этапе могут обращаться в администрацию Бежаницкого района (отдел по вопросам ГЗ, ЧС и МП, кабинет 12а, телефон (8 811-41) 2-18-89, дополнительный телефон ЕДДС (8 811-41) 2-21-17). Руководитель филиала Бежаницкого района АНО «Дружина» – Игорь Карасев.

Для повышения уровня знаний, навыков и компетенций дружинников будут проводиться семинары и практические занятия по общественно-государственной подготовке, огневой, топографической, медицинской, инженерной, противопожарной подготовке, подготовке по связи, РХБ защите, БПЛА.