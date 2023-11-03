Новая спецтехника для содержания муниципальных территорий поступит в Псков

20:28, 03 ноября 2023, ПАИ

Четыре единицы спецтехники поступят в службу благоустройства города для содержания муниципальных территорий. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Среди направленной рабочей техники – прицеп «Бродвей», навесная дорожная косилка, экскаватор-погрузчик и комбинированная дорожная машина.

«Без хорошей техники в хозяйстве никуда. Спасибо губернатору Михаилу Ведерникову за финансовую поддержку. В результате торгов получилась экономия, хватит ещё и на трактор», – говорится в сообщении.