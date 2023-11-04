Автомобиль и грузовик столкнулись на улице Чудской в Пскове

12:20, 04 ноября 2023, ПАИ

ДТП произошло на улице Чудской у дома № 5 в Пскове. Там произошло столкновение автомобиля и грузовика, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В легковом автомобиле находились четыре человека.

Пострадала 31-летняя водитель Ford. Помощь ей оказывается на месте, решается вопрос о её госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.