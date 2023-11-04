Автомобиль и грузовик столкнулись на улице Чудской в Пскове
ДТП произошло на улице Чудской у дома № 5 в Пскове. Там произошло столкновение автомобиля и грузовика, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».
В легковом автомобиле находились четыре человека.
Пострадала 31-летняя водитель Ford. Помощь ей оказывается на месте, решается вопрос о её госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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