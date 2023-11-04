Михаил Ведерников: Только вместе мы можем уверенно отстаивать интересы и защищать суверенитет России

13:32, 04 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём народного единства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«На территории нашей страны проживает почти 200 народов. Веками наши предки вместе стояли на страже границ, боролись за честь и справедливость, вместе строили и защищали будущее нашей страны. Сохраняя свои национальные особенности, традиции, языки, они подарили нам уникальное культурное многообразие и внесли большой вклад в формирование нашего государства.

Сегодня мы преемники и продолжатели этих традиций, основанных на национальном согласии. В зоне специальной военной операции отважно сражаются военнослужащие и мобилизованные со всей страны, а национальные и культурные особенности бойцов помогают решать непростые задачи. Например, в зоне боевых действий связисты часто ведут переговоры на своих родных языках, чтобы избежать утечки информации в случае перехвата связи.

Каждый регион, в том числе и Псковская область, направляет тонны грузов с необходимым оборудованием, техникой и вещами на передовую, не деля бойцов на своих и чужих. Все семьи военных и мобилизованных находятся на нашем особом попечении, неважно, откуда они приехали в наш регион.

История убедительно и не раз доказывала: только вместе мы можем уверенно отстаивать интересы и защищать суверенитет страны. Сегодня как никогда важно поддерживать друг друга, сохранять единство, вместе, плечом к плечу, решать общие задачи. Помнить, что мы один народ великой и огромной страны.

Желаю всем благополучия, счастья и успехов в делах на благо нашего Отечества!» – отметил губернатор.