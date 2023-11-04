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Общество

Студентка из Опочки награждена медалью «За проявленное мужество»

Студентка Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Татьяна Пахоменкова награждена медалью «За проявленное мужество», сообщает газета «Красный маяк».

Фото: газета «Красный маяк»

Медаль вручил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Напомним, что в сентябре прошлого года Татьяна Пахоменкова спасла тонущего мальчика из реки Великой. Мальчика она увидела, когда переходила висячий мостик по пути в колледж. Не теряя ни минуты, бросилась на помощь и вытащила ребёнка из воды. О поступке студентки педагоги узнали от её однокурсников.
 

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