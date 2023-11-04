Студентка из Опочки награждена медалью «За проявленное мужество»

14:29, 04 ноября 2023, ПАИ

Студентка Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Татьяна Пахоменкова награждена медалью «За проявленное мужество», сообщает газета «Красный маяк».

Медаль вручил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Напомним, что в сентябре прошлого года Татьяна Пахоменкова спасла тонущего мальчика из реки Великой. Мальчика она увидела, когда переходила висячий мостик по пути в колледж. Не теряя ни минуты, бросилась на помощь и вытащила ребёнка из воды. О поступке студентки педагоги узнали от её однокурсников.

