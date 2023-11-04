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Происшествия

70-летний пенсионер госпитализирован после ДТП в Псковском районе

Пенсионер госпитализирован в тяжёлом состоянии после ДТП в Псковском районе, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».

  • Пенсионер пострадал в ДТП
    Фото: ПАИ
  • Пенсионер пострадал в ДТП
    Фото: ПАИ
  • Пенсионер пострадал в ДТП
    Фото: ПАИ
  • Пенсионер пострадал в ДТП
    Фото: ПАИ
  • Пенсионер пострадал в ДТП
    Фото: ПАИ
  • Пенсионер пострадал в ДТП
    Фото: ПАИ
  • Пенсионер пострадал в ДТП
    Фото: ПАИ
  • Пенсионер пострадал в ДТП
    Фото: ПАИ
  • Пенсионер пострадал в ДТП
    Фото: ПАИ
  • Пенсионер пострадал в ДТП
    Фото: ПАИ

В Псковском районе, в деревне Подсадничье, автомобиль Renault Logan под управлением 70-летнего водителя вылетел через встречную полосу в кювет с последующим опрокидыванием, протаранив дерево.

Прибывшие спасатели деблокировали водителя и передали медикам. Мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии в медучреждение. 

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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