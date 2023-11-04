70-летний пенсионер госпитализирован после ДТП в Псковском районе

16:00, 04 ноября 2023, ПАИ

Пенсионер госпитализирован в тяжёлом состоянии после ДТП в Псковском районе, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















В Псковском районе, в деревне Подсадничье, автомобиль Renault Logan под управлением 70-летнего водителя вылетел через встречную полосу в кювет с последующим опрокидыванием, протаранив дерево.

Прибывшие спасатели деблокировали водителя и передали медикам. Мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.