Миллиард рублей направят на строительство трёх объектов в Псковской области
Миллиард рублей из федерального бюджета будет выделено на строительство трёх объектов в Псковской области, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.
«Мы с вами обсуждали задачи, которые необходимо решить для региона. Хотел вам доложить сегодня, что была проделана большая и кропотливая работа. Вы знаете, что с Минфином это всегда непросто, но нам удалось защитить три важных для Псковской области объекта, два из них – в Пскове. Это вопрос с бородой, который волнует всех псковичей, он же волнует большое количество туристов», – сказал Андрей Турчак.
Бюджетные средства будут выделены на строительство пешеходного моста через реку Пскову, благоустройство аэровокзальной площади и ремонт дорожного полотна от Крестовского шоссе до аэропорта, а также на строительство платной дороги Усвяты – Невель.
Андрей Турчак добавил, что проекты финансирования поддержаны Минфином РФ и Минстроем РФ.
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