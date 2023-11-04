Миллиард рублей направят на строительство трёх объектов в Псковской области

17:38, 04 ноября 2023, ПАИ

Миллиард рублей из федерального бюджета будет выделено на строительство трёх объектов в Псковской области, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

«Мы с вами обсуждали задачи, которые необходимо решить для региона. Хотел вам доложить сегодня, что была проделана большая и кропотливая работа. Вы знаете, что с Минфином это всегда непросто, но нам удалось защитить три важных для Псковской области объекта, два из них – в Пскове. Это вопрос с бородой, который волнует всех псковичей, он же волнует большое количество туристов», – сказал Андрей Турчак.

Бюджетные средства будут выделены на строительство пешеходного моста через реку Пскову, благоустройство аэровокзальной площади и ремонт дорожного полотна от Крестовского шоссе до аэропорта, а также на строительство платной дороги Усвяты – Невель.

Андрей Турчак добавил, что проекты финансирования поддержаны Минфином РФ и Минстроем РФ.

