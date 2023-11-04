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Общество

Проект фестиваля математики получил грант «Росмолодёжи» на 700 тысяч рублей

Грантовую поддержку Росмолодёжи получил проект фестиваля математики Games & MAGIC, разработанный командой преподавателей и студентом физмата ПсковГУ. Объём средств, выделенных на реализацию, составил 700 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза. 

Проект ПсковГУ выиграл грант. Фото: ПсковГУ

Руководителем проекта является преподаватель Института физико-математических наук и IT Анна Веселова, а её наставниками стали педагоги математической школы ПсковГУ Оксана Мартынюк и Ирина Соловьёва.

Отметим, в мае 2023 года социальный проект команды студентов ПсковГУ «Марафон «Математический беспредел» получил грантовую поддержку в размере 280 тысяч рублей в рамках IV Форума молодёжных избирательных комиссий на площадке «Росмолодёжь.Гранты». В команду проекта вошли студенты и преподаватели Института физико-математических наук и информационных технологий, которые проводили в апреле фестиваль математики, где и зародился замысел марафона. Идейный вдохновитель проекта – четверокурсник физмата Илья Никитин.

В роли наставника выступила руководитель математической школы ПсковГУ Оксана Мартынюк. Реализация проекта стартовала осенью 2023 года: мероприятия проходили в Печорах, Острове, Великих Луках. Реализация идеи, по замыслу организаторов, поможет положительно повлиять на развитие интереса к математике, создать атмосферу позитивного отношения к научным достижениям, исследованиям в области этой науки и не только.

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