Псковичку задержали росгвардейцы за кражу товаров из магазина

20:36, 04 ноября 2023, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила товары из магазина на улице Труда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщается, что экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» выехали в магазине на улице Труда из-за срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 37-летнюю гражданку, которая пронесла через кассовый узел продукты питания при этом, не заплатив за них.

Задержанная подозревается в совершении ещё трёх хищений, которые она совершила из этого магазина в октябре текущего года.

Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.