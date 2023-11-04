Псковичку задержали росгвардейцы за кражу товаров из магазина
В Пскове росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила товары из магазина на улице Труда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Сообщается, что экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» выехали в магазине на улице Труда из-за срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 37-летнюю гражданку, которая пронесла через кассовый узел продукты питания при этом, не заплатив за них.
Задержанная подозревается в совершении ещё трёх хищений, которые она совершила из этого магазина в октябре текущего года.
Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.
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