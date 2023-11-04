Необычный флешмоб организовал в честь Дня народного единства опочецкий «Беркут»

22:53, 04 ноября 2023, ПАИ

Воспитанники военно-патриотического клуба «Беркут» провели в честь Дня народного единства торжественный митинг и организовали флешмоб сегодня, 4 ноября. Мероприятие прошло в парке Победы у стелы памяти в Опочке. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

«В своём выступлении ребята вспомнили славные страницы истории нашего Отечества, рассказали о доблести и подвигах нашего народа в разные периоды становления государства, прочитали стихи», – написали в газете.

В завершение мероприятия воспитанники клуба, юнармейцы и их родители организовали флешмоб «Россия в моём сердце». Они построились с воздушными шариками в цветах российского флага.