Жителей Плюссы предупредили об аварийном отключении воды

10:12, 05 ноября 2023, ПАИ

Жителей Плюссы предупредили об аварийном отключении воды. Об этом сообщила глава Плюсского района Наталья Иванова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В посёлке Плюсса аварийное отключение воды! Связано с заменой сгоревшего автомата в центральном водозаборе!» – написала она.

Неполадку уже устранили. Подача воды возобновится к 11-12 часам дня.