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Происшествия

Жителей Плюссы предупредили об аварийном отключении воды

Жителей Плюссы предупредили об аварийном отключении воды. Об этом сообщила глава Плюсского района Наталья Иванова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Жителей Плюссы предупредили об аварийном отключении воды. Фото: ПАИ

«В посёлке Плюсса аварийное отключение воды! Связано с заменой сгоревшего автомата в центральном водозаборе!» – написала она.

Неполадку уже устранили. Подача воды возобновится к 11-12 часам дня.

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