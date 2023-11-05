Жителей Плюссы предупредили об аварийном отключении воды
Жителей Плюссы предупредили об аварийном отключении воды. Об этом сообщила глава Плюсского района Наталья Иванова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«В посёлке Плюсса аварийное отключение воды! Связано с заменой сгоревшего автомата в центральном водозаборе!» – написала она.
Неполадку уже устранили. Подача воды возобновится к 11-12 часам дня.
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