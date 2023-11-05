Снаряды времён Великой Отечественной войны нашли в Псковском районе
Снаряды времён Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Пузакова Псковского района, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Группа разминирования областной службы спасения в Псковском районе идентифицировала артиллерийские снаряды диаметром 76 миллиметров в количестве трёх единиц.
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