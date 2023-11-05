Праздничный концерт «Мы разные, но мы едины!» прошёл в Бежаницком районе

18:44, 05 ноября 2023, ПАИ

Праздничный концерт «Мы разные, но мы едины!», посвящённый Дню народного единства, прошёл в концертном зале районного Центра культуры в Бежаницах сегодня, 5 ноября, сообщает газета «Сельская новь».



Фото: Надежда Гусакова, газета «Сельская новь»



Фото: Надежда Гусакова, газета «Сельская новь»



Фото: Надежда Гусакова, газета «Сельская новь»



Фото: Надежда Гусакова, газета «Сельская новь»



Фото: Надежда Гусакова, газета «Сельская новь»



Фото: Надежда Гусакова, газета «Сельская новь»











Глава Бежаницкого района Сергей Михеев поздравил собравшихся с одним из главных праздников страны.

Солисты и коллективы районного Центра культуры, а также Краснолученского и Фишнёвского сельских Центров культуры выступали перед зрителями со своими лучшими номерами, которые были пронизаны патриотизмом и любовью к Родине, отмечают в газете.