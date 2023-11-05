Водитель пострадал в ДТП в Невельском районе
Автомобиль Lada Granta под управлением 60-летнего водителя вылетел в кювет у деревни Дубище в Невельском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Помощь водителю оказывается на месте. Решается вопрос о его госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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