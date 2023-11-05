Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Водитель пострадал в ДТП в Невельском районе

Автомобиль Lada Granta под управлением 60-летнего водителя вылетел в кювет у деревни Дубище в Невельском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

  • Водитель пострадал в ДТП в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель пострадал в ДТП в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель пострадал в ДТП в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель пострадал в ДТП в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Помощь водителю оказывается на месте. Решается вопрос о его госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 ноября 2023

В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
05 ноября 2023

Водитель пострадал в ДТП в Невельском районе
05 ноября 2023

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Себеже
05 ноября 2023

Пассажир пострадал в ДТП с участием фуры в Себежском районе
05 ноября 2023

Продолжается поиск пропавшего великолучанина 
05 ноября 2023

В Пскове задержали мужчину, разбившего витрину в кафе
05 ноября 2023

Жителей Плюссы предупредили об аварийном отключении воды
05 ноября 2023

Мошенникам удалось получить на «Госуслугах» доступ к нескольким аккаунтам великолучан

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...