В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими

21:19, 05 ноября 2023, ПАИ

С шестью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова











При исполнении воинского долга погибли старший лейтенант Александр Ефремов, рядовой Михаил Афанасьев, рядовой Виктор Кузьмин, рядовой Александр Кольцов, рядовой Сергей Тарасов, рядовой Артур Трайт.

«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно поможем», – написал Михаил Ведерников.