В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
С шестью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
При исполнении воинского долга погибли старший лейтенант Александр Ефремов, рядовой Михаил Афанасьев, рядовой Виктор Кузьмин, рядовой Александр Кольцов, рядовой Сергей Тарасов, рядовой Артур Трайт.
«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно поможем», – написал Михаил Ведерников.
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