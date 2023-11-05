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Происшествия

В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими

С шестью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

При исполнении воинского долга погибли старший лейтенант Александр Ефремов, рядовой Михаил Афанасьев, рядовой Виктор Кузьмин, рядовой Александр Кольцов, рядовой Сергей Тарасов, рядовой Артур Трайт.

«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно поможем», – написал Михаил Ведерников.

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