Северное сияние запечатлели в небе над Новосокольниками

21:58, 05 ноября 2023, ПАИ

Северное сияние запечатлели в небе над Новосокольническим районом, сообщает портал Luki-News.

«Что-то в этом году зачастили у нас северные сияния. Вот и сегодня нашему подписчику удалось застать это прекрасное небесное явление в Псковской области», – говорится в сообщении.

Фото сделано на трассе Рига – Москва, на съезде в Новосокольники.