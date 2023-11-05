Северное сияние запечатлели в небе над Новосокольниками
Северное сияние запечатлели в небе над Новосокольническим районом, сообщает портал Luki-News.
«Что-то в этом году зачастили у нас северные сияния. Вот и сегодня нашему подписчику удалось застать это прекрасное небесное явление в Псковской области», – говорится в сообщении.
Фото сделано на трассе Рига – Москва, на съезде в Новосокольники.
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