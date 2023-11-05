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45-летие отметил Погранично-таможенно-правовой лицей в Пскове

45-летний юбилей отметил МБОУ «Погранично-таможенный-правовой лицей» в Пскове, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Фото здесь и далее предоставлены администрацией Пскова

В честь праздника в лицее прошло торжественное мероприятие.

Семь педагогов учебного заведения получили почётные грамоты и благодарственные письма администрации Пскова за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы образования. От имени главы Пскова Бориса Елкина учителей наградил и поздравил заместитель главы администрации Алексей Несмашный.

На празднике был представлен фильм о школьной жизни прошлых лет. С творческими номерами на сцене также выступили ученики и бывшие выпускники лицея.

Отмечается, что учреждение построили в 1978 году. Сейчас в лицее работают 79 педагогов и обучаются 1400 детей. 12 педагогов являются «почётными работниками образования».

Обучающиеся лицея ежегодно показывают высокие результаты на ЕГЭ и ГИА, а также становятся победителями и призёрами муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов, добавили в администрации.

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