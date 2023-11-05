Названы самые «шоколадные» регионы России

22:48, 05 ноября 2023, ПАИ

Больше всего производителей шоколада и конфет в России работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, сообщает РИА Новости.

По оценке экспертов, в Москве на 1 октября 2023 года зарегистрированы 264 такие организации, в Московской области – 170, в Санкт-Петербурге – 108 (причём в Ленинградской области – только 20), а в Краснодарском крае – 86.

В Новосибирской области работают 63 «шоколадные» компании, а в Калининградской – 62.

В Красноярском и Алтайском краях производителей шоколада уже заметно меньше – 34 и 30 соответственно, по 27 – в Татарстане, Тульской и Нижегородской областях, по 21 – в Пермском крае, Томской и Кемеровской областях, 18 – в Ставрополье, 15 – в Тверской области.

Всего, по данным экспертов, число производителей шоколада и конфет в РФ за неполные четыре года (с 1 января 2020 года по 1 октября 2023 года) выросло на 24,2 %.

За всё это время было зарегистрировало 1 038 новых организаций и 737 ликвидировано. Регионы с наибольшим ростом числа компаний – Карелия (в пять раз), Архангельская область (в три раза) и Забайкальский край (в три раза).