Скончался искусствовед Аркадий Ипполитов

09:33, 06 ноября 2023, ПАИ

Советский и российский искусствовед, один из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV–XVII веков Аркадий Ипполитов скончался 5 ноября на 66-м году жизни. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главного редактора профильной газеты The Art Newspaper Russia Милену Орлову.

Аркадий Ипполитов родился 26 марта 1958 года в Ленинграде. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. С 1978 года работал в Эрмитаже.

Он известен как специалист по итальянскому искусству XV–XVII веков, маньеризму, зарубежному искусству ХХ века, античной и христианской иконографии, истории мирового кинематографа. За свою карьеру искусствовед стал автором более 600 научных и критических публикаций.