Семь единиц оружия изъяли в Псковской области за неделю
Семь единиц оружия и 20 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей с 30 октября по 5 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Всего росгвардейцы провели 42 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, в рамках которых выявили четыре административных правонарушения.
Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.
Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.
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