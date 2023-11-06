Семь единиц оружия изъяли в Псковской области за неделю

10:31, 06 ноября 2023, ПАИ

Семь единиц оружия и 20 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей с 30 октября по 5 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Всего росгвардейцы провели 42 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, в рамках которых выявили четыре административных правонарушения.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.