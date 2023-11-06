Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семь единиц оружия изъяли в Псковской области за неделю

Семь единиц оружия и 20 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей с 30 октября по 5 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Семь единиц оружия изъяли в Псковской области за неделю. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Всего росгвардейцы провели 42 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, в рамках которых выявили четыре административных правонарушения.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 ноября 2023

Посвящённый семье Николая II музей открыли в России
06 ноября 2023

Дождь и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 7 ноября
06 ноября 2023

Прощание с почётным гражданином Великих Лук Станиславом Столяровым пройдёт 7 ноября
06 ноября 2023

В Дедовичах суд вынес приговор за неуплату более 230 тысяч рублей алиментов
06 ноября 2023

Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева отмечает день рождения
06 ноября 2023

Семь единиц оружия изъяли в Псковской области за неделю
06 ноября 2023

Сегодня катер совершит последний в этом сезоне рейс на Талабские острова
06 ноября 2023

68 детей родилось в Великих Луках в октябре

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...