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Общество

Пропавшую более двух лет назад женщину разыскивают в Пскове

Продолжается розыск пропавшей более двух лет назад 53-летней псковички Антонины Афанасьевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Продолжается розыск пропавшей более двух лет назад 53-летней псковички Антонины Афанасьевой. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Пропавшая – уроженка деревни Молево Красногородского района, проживала в Пскове в доме на улице Николая Васильева. 30 октября 2021 года без вести пропала в Пскове и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

На вид женщине 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, короткие, чёрные волосы, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 в отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову или в дежурную часть по номеру 59-63-22.

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